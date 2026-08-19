Генпрокуратура ФРГ: В Хорватии задержан предположительный участник подрыва "СП" Фото: REUTERS.

Гражданин Украины, предположительно, участвовавший в подрыве газопроводов "Северный поток", задержан в Хорватии. Об этом сообщила издание Der Spiegel со ссылкой на Генпрокуратуру ФРГ.

По данным источников издания в службах безопасности, речь идет об украинском водолазе Владимире Ш. Сегодня рано утром его арестовали в хорватском курортном городе Пула.

В начале июля надзорное ведомство Германии заявило, что подозреваемый в диверсии на трубопроводах "Северный поток" атакой на энергообъект совершил военное преступление. По данным источников, генпрокурор Йенс Роммель обвиняет Сергея Кузнецова в атаке на гражданскую энергетическую инфраструктуру, что, по его оценке, можно классифицировать как военное преступление.

Прокуратура ФРГ в обвинительном заключении утверждает, что имеются достаточные основания подозревать, что акты саботажа на трубопроводах "Северный поток" были совершены по указанию украинских государственных органов и под их руководством.