Археологи нашли в центре Екатеринбурга остатки острога XVIII века для смертников

Сейчас археологам предстоит определить, к какому году относятся найденные остатки старинного здания. Фото: Дарья Овечкина

В ходе археологических раскопок, которые проводятся рядом со стадионом «Динамо» в центре Екатеринбурга, исследователи нашли остатки древнего здания. По одной из версий это могут быть фрагменты острога Заречный Тын. Он был построен еще в 1737 году из бревен. Содержались в нем старообрядцы и колодники-смертники с горнощитских мраморных копей. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Как объясняли ранее в Музее истории Екатеринбурга, острог был разделен на женскую и мужскую половину. С трех сторон его окружала вода, а с четвертой – лес. Заключенные делали для завода деревянные ведра и бочки, а также пряли лен, отливали сальные свечи и вили канаты. Передвигаться заключенные могли только в ножных кандалах. Правда, заречный Тын проработал на полуострове лишь до 1762 года. А снесли его в 1770-м. Поэтому нельзя исключать, что археологи обнаружили остатки некоего другого здания, построенного здесь после.

- После Заречного Тына там находился частный сектор и стояли просто жилые дома, - объясняет «КП-Екатеринбург» старший лаборант Института истории и археологии УрО РАН Дарья Овечкина. – Что мы раскопали сейчас пока очень сложно сказать. Во-первых, мы раскопали не все. Большая часть находится в работе. Во-вторых, надо также поместить расположение построек на план и посмотреть их соотношение друг к другу, чтобы понять, существовали они в одно время или в разные периоды.

На месте раскопок также обнаружены старинные монеты и фрагменты посуды Сейчас археологам предстоит определить, к какому году относятся найденные остатки старинного здания Фото: Дарья Овечкина

Определить эпоху, в которую были построены здания, остатки которых нашли археологи, помогут другие находки – старинные курительные трубки и монеты.

- Монет было найдено уже 15 штук. В основном они XIX века. Курительных трубок найдено уже четыре и они все разные, - объясняет Дарья Овечкина. - Также мы берем различные пробы на дендрохронологию, чтобы уже научными способами датировать данную конструкцию.