ПВО РФ за сутки сбила 965 дронов и 5 снарядов HIMARS ВСУ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

За минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 965 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пять реактивных снарядов американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Всего, с начала специальной военной операции ВСУ, по данным Минобороны на 18 августа, потеряли 674 самолета, 284 вертолета, 212 445 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, а также 30 624 танка и других боевых бронированных машин.