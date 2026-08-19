На Украине разоблачили чиновников, укравших 150 миллионов гривен Фото: foto_and_video / Shutterstock / Fotodom

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили расследование масштабной схемы по отмыванию средств. Об этом сообщает украинское издание INSIDER.

Фигурантами дела стали должностные лица, которые легализовали 150 миллионов гривен (около 280 миллионов рублей. — Прим.ред.), добытых преступным путём. Установлено, что эти же средства были использованы для внесения залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

Напомним, что экс-глава Министерства энергетики и бывший руководитель Министерства юстиции Герман Галущенко был задержан при попытке покинуть территорию страны. Инцидент произошёл в ночь на 15 февраля, когда политика сняли с поезда прямо перед пересечением границы.

Ещё в ноябре прошлого года детективы НАБУ провели обыски как в доме у Германа Галущенко, так и в служебных помещениях государственной компании «Энергоатом». Эти оперативные мероприятия стали частью уголовного производства о присвоении 2,4 миллиона долларов США, принадлежавших указанной компании.