Депутаты Верховной рады переназначили Сибигу главой МИД Украины Фото: REUTERS.

Депутаты Верховной рады переназначили Андрея Сибигу министром иностранных дел Украины. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

По данным издания, "За" кандидатуру Сибиги отдали свои голоса 266 народных депутатов.

В публикации уточнили, что до этого чиновник был и. о. министра иностранных дел. Теперь Сибига снова официально возглавляет МИД Украины.

Как писал сайт KP.RU, 19 августа комитет Рады по обороне поддержал назначение Евгения Хмары главой Минобороны Украины. Уже сегодня в Раде ожидается голосование за кандидатуру Хмары.

Напомним, 14 июля Верховная рада приняла решение об отставке премьер-министра Украины Юлии Свириденко и всего состава правительства. В соответствии с украинским законодательством, увольнение главы правительства автоматически означает прекращение полномочий всего кабинета министров.