В Египте освободили задержанного ранее туриста из России Фото: Heiner Heine/http://imagebroker.com/#/search/Global Look Press

Задержанный в Египте российский турист Сергей Миронов вышел на свободу. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

"Суд издал соответствующее постановление после того, как был оплачен залог в размере двадцати тысяч фунтов", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, для гражданина России забронировали номер в отеле до тех пор, пока он не покинет Египет.

Как писал сайт KP.RU, накануне посольство РФ в Каире заявило, что суд оправдал задержанного в Египте гражданина России по основным обвинениям, но назначил ему штраф. Уточнялось, что египетская прокуратура планировала обжаловать это решение суда. Российские дипломаты пообещали продолжить добиваться скорейшего возвращения задержанного на родину.

Напомним, гражданин РФ был задержан в отеле Renaissance. Мужчину обвинили в нарушении норм поведения, принятых в исламе. Что именно сделал российский турист, не уточнялось.