Жених кинулся на зверя, но спасти любимую не смог: медведь-людоед вытащил девушку из палатки и убил Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай произошла страшная трагедия: дикий медведь напал на туристку из Новосибирска прямо в палатке и утащил её в лес. Жених погибшей отчаянно пытался спасти возлюбленную, но хищник не реагировал на крики и нанёс девушке смертельные травмы. Подробностями делится «КП-Новосибирск».

29-летняя Снежана, работавшая инспектором пожарного надзора МЧС, отдыхала с молодым человеком на берегу Бии. До этого парень успел сделать ей предложение. Идиллия оборвалась в одно мгновение: зверь напал на лагерь, выволок туристку из спальника и убил.

Очевидцы рассказали, что мужчина пытался отпугнуть медведя громкими криками, но это не помогло. Хищник перетащил жертву через реку и обглодал конечности, от полученных ран девушка скончалась на месте. Сам жених сейчас находится в больнице.

В Республике Алтай участились встречи с медведями: хищники выходят к туристам, ведут себя крайне нагло и как будто даже не боятся человека. Биолог Сергей Снигирев назвал климатические изменения одной из причин такого поведения косолапых.