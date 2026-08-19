Россиянам раскрыли, после какой фразы следует сразу прекращать телефонный разговор

МВД РФ: после просьбы перевести деньги на счет нужно сразу класть трубку Фото: Shutterstock.

Предложение о необходимости перевести деньги на якобы "безопасный счет" используется только злоумышленниками, поэтому, как только оно прозвучало, сразу нужно прекратить телефонный разговор. Об этом в интервью ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин.

Он подчеркнул, что схема, при которой мошенник убеждает человека перевести деньги на некий безопасный счет, - это стопроцентно фейково-выдуманная история. Никаких безопасных счетов, о которых говорят аферисты, не существует.

"Как только вы слышите эту фразу, она должна являться для вас кодовой фразой, после которой нужно просто положить трубку и прекратить разговор", - сказал Васенин.

По его словам, сам по себе счет в банке уже является безопасным, если только человек не предоставит доступ кому-либо.

Как писал сайт KP.RU, мошенники всегда стараются подтолкнуть потенциальную жертву к быстрому решению, воздействуют на эмоции и прибегают к угрожающим или завлекающим формулировкам. Россиянам перечислили самые популярные у злоумышленников фразы.