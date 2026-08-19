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НовостиПолитика19 августа 2026 10:40

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Мали Гоитой

Стороны условились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе
Сергей ГАПЧУК
Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Мали Гоитой

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Мали Гоитой

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В сообщении отметили, что стороны условились координировать усилия по обеспечению стабильности в Сахаро-Сахельском регионе. Кроме того, Гоита выразил признательность России за поддержку в укреплении безопасности Мали и противостоянии атакам вооруженных экстремистских группировок.

Также Путин и президент переходного периода Мали договорились развивать политический диалог и содействовать расширению сотрудничества двух стран.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее российский лидер в Кремле провел переговоры с президентом Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайном. В ходе переговоров президенты обсудили перспективы углубления сотрудничества России и Мьянмы в различных сферах, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки дня. По итогам встречи был подписан ряд двусторонних документов.