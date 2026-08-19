Российские штурмовики обхитрили ВСУ в боях за Новосолошино: помогла необычная маскировка Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российские штурмовики, участвовавшим в боях за село Новосолошино в Запорожской области, проявили смекалку, чтобы незаметно преодолеть открытую местность. Военнослужащие вымазали свою полевую форму сажей, что позволило им слиться с выжженной землей и обмануть противника. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны РФ.

В военном ведомстве отметили, что бойцы использовали эту хитрость для прохода через выжженные поля и лесополосы на подступах к населенному пункту.

На всем протяжении маршрута их движение прикрывали средства поддержки, включая артиллерию, ударные дроны и авиацию. В министерстве подчеркнули, что, несмотря на сложность пути, штурмовики успешно выполнили задачу и взяли село под контроль.

Один из российских бойцов, чье видео было опубликовано оборонным ведомством, рассказал об особенностях этого марш-броска. Он пояснил, что группе пришлось преодолевать водные преграды, в частности две реки, и постоянно двигаться в условиях жесткой маскировки. Военнослужащий добавил, что противник намеренно выжигает растительность на полях и в лесополосах, поэтому их подразделению приходилось подстраиваться под эти условия, используя пепел и сажу, чтобы изменить цвет экипировки.

Напомним, что российские войска освободили село Новосолошино в Запорожской области 17 августа. Успешную операцию провели подразделения группировки войск «Восток».