В российском списке Forbes появится новый миллиардер: что известно о претенденте

Сооснователь американского ИИ-стартапа с российскими и казахстанскими корнями Александр Машрабов может стать новым участником списка российских миллиардеров Forbes. Фото: Shauna Clinton / Contributor/ gettyimages

Сооснователь американского ИИ-стартапа с российскими и казахстанскими корнями Александр Машрабов может стать новым участником списка Forbes российских миллиардеров. Об этом говорится в материале журнала.

По словам экспертов, по итогам последнего раунда инвестиций компания Higgsfield была оценена в $5,4 млрд, в то время как доля Машрабова может составлять пятую часть.

Стартап недавно привлек 400 миллионов долларов при оценке в 5,4 млрд долларов. Такие компании как Intel, DST Global, Goldman Sachs, Liberty Global стали инвесторами. При этом в начале текущего года стоимость компании была лишь 1,3 млрд долларов, что в четыре раза меньше.

Стартап Higgsfield был основан в 2023 году. Он разрабатывает платформу для генерации, а также редактирования видео и изображений при помощи искусственного интеллекта.

Ранее сайт KP.RU писал, что сын основателя «Лукойла» Вагита Алекперова, Юсуф Алекперов, возглавил рейтинг Forbes богатейших наследников российских миллиардеров.