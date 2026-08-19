Степашин: Ельцин не был вором и жуликом, он просто заблуждался Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Бывший президент России Борис Ельцин не был вором и коррупционером, а заблуждался в своих взглядах на управление страной. С таким мнением выступил председатель Комиссии по расследованию ГКЧП, бывший премьер России Сергей Степашин на Радио "Комсомольская правда".

Степашин поделился воспоминаниями, как в России была путница с реформами, а в январе 1992 года цены взлетели на 1000%.

"С моей точки зрения, Ельцин просто заблуждался. Я всегда считал и считаю, и у меня есть основания, что он не коррупционер, он не вор, не жулик, он ничего не приобрел", - рассказал он.

По словам председателя Комиссии по ГКЧП, в то время была целая плеяда наворовавшихся, которые обманом создали себе огромные капиталы.

Ранее KP.RU писал, что ровно 35 лет назад, 19 августа 1991 года произошел августовский путч - попытка госпереворота и последняя попытка спасения Советского Союза. Члены ГКЧП пытались отстранить от власти президента Михаила Горбачева. 21 августа путчистов арестовали.

Сергей Степашин: Если бы Ельцин стал президентом СССР, Союз бы не развалился