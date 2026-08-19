Нардеп Гетманцев: украинский бизнес в таком отчаянии, какого не было никогда. Фото: Frank Hammerschmidt/dpa/Global Look Press

Украинский бизнес переживает беспрецедентный кризис — некоторые компании находятся на грани остановки. Об этом заявил народный депутат Украины Даниил Гетманцев, его слова приводит «Инсайдер».

Гетманцев признал, что отчаяние предпринимателей достигло рекордного уровня. По его оценкам, убытки бизнеса настолько велики, что государство не сможет их компенсировать, поскольку в бюджете страны нет необходимых средств. Прямые потери предпринимателей, отметил нардеп, сопоставимы с годовым ВВП Украины.

«Украинский бизнес в таком отчаянии, которого не было еще никогда. Некоторые находятся на грани остановки работы», — сказал Гетманцев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в нищете, коррупции и бедах Украины повинны страны Западной Европы, в первую очередь — Британия.