"Жутко за детей": Растерзавший туристку медведь-людоед еще бегает в лесах Алтая

Растерзавшего туристку на Алтае медведя ранили, но еще не поймали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай медведь-людоед, напавший на 29-летнюю туристку из Новосибирска и растерзавший ее, был ранен, однако он так до сих пор и не пойман. Об этом сообщило издание "КП-Барнаул" со ссылкой на местных жителей.

В публикации отметили, что незадолго до нападения в пабликах появлялись пугающие новости о появлении медведей вблизи населенных пунктов. Тогда хищники разоряли мусорки, их замечали около популярных туристических объектов и жилых домов, и даже задрали свинью.

«Рядом с этим местом живет медведица с медвежатами, но девушку задрал другой медведь. Его ранили, но, к сожалению, не застрелили", - рассказала Анастасия.

По ее словам, ситуация страшная, особенно для тех, кто живет на окраинах – медведи шарятся по помойкам.

Она подчеркнула, что жутко и за детей – ведь скоро начнется учебный год, а детям в школу рано утром. Сейчас медведи пока более-менее сытые, могут найти пропитание в лесу, а к зиме ее будет найти сложнее.

Как писал сайт KP.RU, на Алтае произошла страшная трагедия. Медведь напал на туристку прямо в палатке и утащил ее в лес. Жених погибшей отчаянно пытался спасти возлюбленную, но хищник не реагировал на крики и нанес девушке смертельные травмы.