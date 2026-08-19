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НовостиПроисшествия19 августа 2026 11:04

"Жутко за детей": Растерзавший туристку медведь-людоед еще бегает в лесах Алтая

Растерзавшего туристку на Алтае медведя ранили, но еще не поймали
Сергей ГАПЧУК
Растерзавшего туристку на Алтае медведя ранили, но еще не поймали

Растерзавшего туристку на Алтае медведя ранили, но еще не поймали

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай медведь-людоед, напавший на 29-летнюю туристку из Новосибирска и растерзавший ее, был ранен, однако он так до сих пор и не пойман. Об этом сообщило издание "КП-Барнаул" со ссылкой на местных жителей.

В публикации отметили, что незадолго до нападения в пабликах появлялись пугающие новости о появлении медведей вблизи населенных пунктов. Тогда хищники разоряли мусорки, их замечали около популярных туристических объектов и жилых домов, и даже задрали свинью.

«Рядом с этим местом живет медведица с медвежатами, но девушку задрал другой медведь. Его ранили, но, к сожалению, не застрелили", - рассказала Анастасия.

По ее словам, ситуация страшная, особенно для тех, кто живет на окраинах – медведи шарятся по помойкам.

Она подчеркнула, что жутко и за детей – ведь скоро начнется учебный год, а детям в школу рано утром. Сейчас медведи пока более-менее сытые, могут найти пропитание в лесу, а к зиме ее будет найти сложнее.

Как писал сайт KP.RU, на Алтае произошла страшная трагедия. Медведь напал на туристку прямо в палатке и утащил ее в лес. Жених погибшей отчаянно пытался спасти возлюбленную, но хищник не реагировал на крики и нанес девушке смертельные травмы.