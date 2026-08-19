Степашин: при развале СССР мы выбросили на улицу 25 миллионов русских людей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

При развале СССР было выброшено на улицу 25 миллионов русских людей. С таким заявлением выступил председатель Комиссии по расследованию ГКЧП, бывший премьер России Сергей Степашин на Радио "Комсомольская правда".

По его словам, август 1991 года еще аукнется России и республикам бывшего СССР. Он выразил мнение, что тогда была потеряна страна и выброшены на улицу 25 миллионов человек.

"Мы потеряли страну. Мы выбросили на улицу 25 миллионов русских людей. Я не боюсь этого слова. Самая большая беда, случившаяся из-за развала Союза, - мы бросили 25 миллионов русских людей в Прибалтике и других республиках", - рассказывал он.

Кроме того, он отметил, что происходящее сейчас с Украиной также является последствием распада СССР. При этом Степашин считает, что в России могли бы повлиять на судьбы русских в отколовшихся республиках.

"Но здесь большая ошибка уже Ельцина. Кого он в первую очередь поддержал? Прибалтов. Они особо радикально стремились выйти из Союза. Та же Латвия, хотя в Риге проживало 60% русских", - добавил Степашин.

Как ранее писал сайт KP.RU, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, после распада СССР на Западе хотели, чтобы вместо России осталось Московское княжество.

Сергей Степашин: Если бы Ельцин стал президентом СССР, Союз бы не развалился