Глава налогово-финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев: "У них [россиян] мощная экономика. …Оснований ждать их экономического коллапса нет". Фото: wikimedia.org.

Российская экономика показала свою устойчивость к санкционному давлению Запада и крепко стоит на ногах. Об этом в интервью изданию "РБК-Украина" заявил глава налогово-финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

"У них [россиян] мощная экономика. …Оснований ждать их экономического коллапса нет", — сказал нардеп.

По словам парламентария, западные санкции не смогли подорвать ее, а Россия сумела адаптироваться к условиям конфликта и найти альтернативные пути для ведения торговли.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что с 2022 года Запад ставит рекорды по санкциям против нашего государства. Ограничения против России рекордны как по числу, так и по бесполезности и ущербу для их инициаторов.

Ранее издание Responsible Statecraft сообщило, что российская экономика слишком тесно связана с мировыми цепочками поставок, чтобы рухнуть под давлением западных санкций.