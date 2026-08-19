Если на работе вам говорят это, то пора увольняться: HR-эксперт назвала признаки того, что в компании что-то не так

Эксперт советует насторожиться, если обязанности постепенно растут. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Работа может перестать быть комфортной не из-за высокой нагрузки, а из-за того, что правила постоянно меняются и сотрудник перестает понимать, чего от него ждут. HR-специалист и бизнес-журналист Ольга Новгородова рассказала, какие признаки говорят о том, что в компании назрели серьезные проблемы. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Это когда вам обещали одну роль, понятный объем задач и прозрачную систему дохода, а спустя месяц вы закрываете три вакансии, получаете «пока без KPI» и слышите: «Мы же все здесь одна семья», – объяснила Новгородова.

Эксперт советует насторожиться, если обязанности постепенно растут, а условия оплаты остаются прежними. Отдельный повод задуматься о смене работы – задержки выплат и ситуация, когда размер дохода зависит от личного отношения руководителя.

Еще одним тревожным признаком Новгородова назвала постоянный хаос в организации работы. Если приоритеты меняются каждую неделю, задачи приходят поздно вечером, а у проектов нет четких целей, ответственных и ресурсов, такая ситуация перестает быть обычной рабочей перестройкой и превращается в постоянную проблему.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал о ситуации на рынке труда и отметил, что офисным специалистам становится все сложнее находить новые места работы. Он также назвал профессии, представители которых сейчас особенно востребованы у работодателей.