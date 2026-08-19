Тело пропавшей больше недели назад блогерши нашли в неожиданном месте: оно было полностью обгоревшим Фото: Guillaume Bonnefont/Keystone Press Agency/Global Look Press

В винограднике на юге Франции обнаружено обгоревшее тело, которое, по предварительным данным, принадлежит популярной TikTok-блогерше Соне Беллиной. Трагедия произошла в коммуне Сен-Жиль, где останки нашёл местный работник фермы. Об этом пишет газета Le Figaro.

Сейчас прокуратура возбудила уголовное дело по статье о предумышленном убийстве. Следователи осматривают место происшествия, а для точного опознания погибшей уже взяты образцы ДНК. Официального подтверждения личности пока нет, но все улики указывают на блогершу.

Соне Беллиной было 26 лет, она являлась гражданкой Франции и имела заметную аудиторию в соцсетях. На её страницы в интернете суммарно были подписаны около 400 тысяч человек. Девушка регулярно публиковала видео о жизни и путешествиях.

В винограднике на юге Франции обнаружено обгоревшее тело, которое, по предварительным данным, принадлежит популярной TikTok-блогерше Соне Беллиной Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Французские СМИ сообщали, что 10 августа девушка перестала выходить на связь. Её сестра Мия рассказала, что Соня отправилась на свидание с мужчиной, с которым уже встречалась ранее, и после этого домой не вернулась. Обстоятельства той встречи сейчас тщательно проверяются полицией.

Это не единственная трагическая новость в блогосфере за последнее время. Ранее в Екатеринбурге при пожаре на парковке погиб 36-летний блогер-геймер Роман Петриченко, известный в Сети как «Дядя Рома».