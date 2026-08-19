Мадьяр: Андраш Бака вступил в должность президента Венгрии

Новоизбранный президент Венгрии Андраш Бака произносит речь после принесения присяги в парламенте Будапешта Фото: REUTERS.

В должность президента Венгрии вступил Андраш Бака. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр в соцсети Х.

"С сегодняшнего дня, 19 августа 2026 года, президентом Венгрии является Андраш Бака", - написал он.

Политик пожелал новому президенту Венгрии больших успехов, крепкого здоровья и как можно больше гуманизма в работе.

Как писал сайт KP.RU, 18 июля бывший венгерский президент Тамаш Шуйок подписал 17-ю поправку к конституции, предусматривающую его отстранение от должности. Он отметил, что его подпись служит окончательным свидетельством полного и непоколебимого уважения к институту президентства и приверженности неукоснительному соблюдению основного закона Венгрии.

Напомним, 14 июля парламент Венгрии принял 17-ю поправку к конституции, которая предусматривает отстранение президента Шуйока и ограничение депутатских сроков.