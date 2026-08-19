Рогов: Антикоррупционная операция "Форрест Гамп" - прямой намек Зеленскому Фото: REUTERS.

Антикоррупционная операция на Украине "Форрест Гамп" является прямым намеком главе киевского режима Владимиру Зеленскому освободить кресло президента. Об этом РИА Новости заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов.

По его мнению, название операции "Форрест Гамп" неслучайно. Ведь это прямой намек Зеленскому, что пока не поздно, нужно бежать и освободить президентское кресло, которое он узурпировал.

"Беги, Форрест, беги. Но в данном случае под Форрестом подразумевается Зеленский", - отметил он.

Как полагает Рогов, антикоррупционными делами в отношении ближайшего окружения украинского главаря его предупреждают, что еще есть возможность уйти по-тихому и без громкого разоблачающего скандала.

Как писал сайт KP.RU, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) проводят спецоперацию по разоблачению преступной организации, в которую входили чиновники офиса Зеленского.

19 августа у занимавшей должность заместителя главы офиса президента Украины Ирины Мудрой прошли обыски. Вскоре появились сообщения о ее увольнении.