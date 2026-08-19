Мужчина полез за шляпой в озеро-убийцу и не выжил: в водоёме уже погибли более 230 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На озере Ланиер в штате Джорджия произошла трагедия: 71-летний мужчина утонул, пытаясь достать упавшую за борт шляпу. Этот водоем уже давно приобрел дурную славу из-за высокого числа несчастных случаев. Об этом пишет People.

Тело погибшего было найдено спасателями. Поисковая операция началась примерно за два часа до этого, после того как очевидцы сообщили о происшествии.

Свидетели рассказали следователям, что мужчина управлял лодкой и потерял головной убор. Он упал в воду во время попытки вернуть свою вещь. Тело обнаружили на глубине всего 3,3 метра с помощью гидролокаторов, установленных на катерах.

Пока нет официальных данных о том, могли ли повлиять на случившееся алкоголь или техническая неисправность судна.

Стоит отметить, что озеро Ланиер считается одним из самых опасных водоемов в Соединенных Штатах. Согласно статистике, за последние два десятилетия там зарегистрировано 233 случая гибели людей. Этот инцидент стал уже третьим летальным исходом на озере с начала 2026 года.

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