Шесть дней мучений и смерть мозга: Молодую итальянку сгубил кусочек бекона

После шести дней пребывания в отделении интенсивной терапии у девушки была констатирована смерть мозга. Фото: pod.shutterstock/Shutterstock/Fotodom

Ужасная трагедия произошла в коммуне Каподимонте в Италии, где 28-летняя мать двоих детей скончалась после шести дней борьбы за жизнь, начавшейся после того, как она подавилась ломтиком бекона. Об этом сообщило издание ANSA.

"Инцидент случился 13 августа: женщина выбежала на улицу, зовя на помощь, так как подавилась куском пищи", - говорится в публикации.

По данным издания, на место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы. Медики предприняли длительные попытки реанимации, используя различные методы, в том числе прием Геймлиха — способ, применяемый в подобных ситуациях для удаления инородного тела из дыхательных путей.

Затем женщину доставили вертолетом в больницу в Витербо. Однако после шести дней пребывания в отделении интенсивной терапии была констатирована смерть мозга. Семья женщины дала согласие на донорство органов.

Как писал сайт KP.RU, ранее 62-летний житель Петербурга умер, подавившись сосиской за завтраком. Во время приема пищи он начал задыхаться и ему сразу вызвали скорую, он был доставлен в больницу уже в состоянии клинической смерти. Врачи десять дней боролись за жизнь пациента.