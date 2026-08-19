Путин оценил рост российской экономики в 2026 году

Путин: Прирост ВВП РФ находится на уровне 1% в 2026 году Фото: REUTERS.

Прирост ВВП России находится на уровне около 1% в текущем году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%. Причем за первое полугодие прирост ВВП составил 0,6%, а во втором квартале это было 1,3%", - сказал российский лидер.

Как писал сайт KP.RU, в июне глава государства заявил, что зависимость России от нефти и газа за последние годы заметно снизилась. Он отметил, что доходы от продажи нефти всегда были важны для России и продолжают составлять существенную часть экономики и бюджета. Однако их доля уже не является критической.

Ранее Владимир Путин отметил, что за весь 2025 год внутренний валовый продукт страны вырос на 1%.