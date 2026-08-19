Путин: экономический рост в России в целом скромный, но позитивный

Путин высказался о текущей динамике в экономике России Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что, несмотря на скромные показатели, экономический рост в стране сохраняет позитивную динамику. Об этом он рассказал на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Глава государства подчеркнул, что текущие темпы развития российской экономики нельзя назвать стремительными. Однако крайне важно, что вектор движения остается положительным.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», - отметил Путин.

По его словам, подобная стабильная динамика свидетельствует об устойчивости экономической системы страны в условиях сохраняющегося санкционного давления Запада.

Ранее KP.RU писал, что рост ВВП России во II квартале 2026 года увеличился на 1,3% по сравнению с этим же периодом 2025 года. Показатель улучшился благодаря успехам в промышленности.