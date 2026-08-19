Силуанов: Госдолг регионов сократился на 115 млрд Фото: REUTERS.

В первом полугодии 2026 года доходы региональных бюджетов выросли на 6%, превысив 15,3 трлн рублей, а расходы удалось покрыть с профицитом в 169 млрд рублей. Также госдолг российских регионов сократился на 115 миллиардов рублей. Об этом говорится в докладе главы Минфина Антона Силуанова, с которым он выступает в Кремле.

Антон Силуанов отметил положительную динамику по ключевым налогам: сборы НДФЛ увеличились на 10%, а налога на прибыль – на 6%. Рост поступлений позволил регионам увеличить траты на зарплаты бюджетников, соцподдержку и капвложения.

Правительство продолжает системно снижать долговую нагрузку субъектов. Государственный долг регионов сократился на 115,9 млрд рублей и сейчас составляет 3,36 трлн рублей, или 17,2% от собственных доходов.

Основной причиной снижения министр назвал списание 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. С 2025 года такая мера затронула 76 регионов, им простили долгов на общую сумму 517,8 млрд рублей.

Высвобождаемые средства, по словам Силуанова, регионы направляют на поддержку участников СВО и их семей, а также на модернизацию коммунальной инфраструктуры. До 2030 года по поручению президента планируется списать порядка 1,1 трлн рублей.

Для улучшения сбалансированности бюджетов все субъекты подготовили собственные программы финансового оздоровления. Кроме того, правительство расширяет механизм казначейских кредитов, чтобы регионы могли оперативно покрывать кассовые разрывы и не брать дорогие банковские займы.

В 2026 году на эти цели уже заложено 330 млрд рублей беспроцентных кредитов. Также до конца года будет распределено более 105 млрд рублей дотаций на сбалансированность.

Важной мерой станет перенос погашения трети долга по бюджетным кредитам с 2027–2029 на 2031–2033 годы – это высвободит в региональных казначействах 293 млрд рублей. В федеральном бюджете на межбюджетные трансферты в этом году предусмотрено около 3,7 трлн рублей.

Активно используется и механизм инфраструктурных кредитов: за четыре года регионы получили свыше 1,1 трлн рублей, а до 2030-го планируется выдать еще 750 млрд рублей, из которых 150 млрд поступят в 83 региона уже в этом году.