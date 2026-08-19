BZ: Европа не готова к отмене поставок российского газа Фото: Shutterstock.

Новый отопительный сезон в Европе приближается, но запасы газа в Германии на низком уровне - всего 49,91%. В ЕС ситуация чуть лучше (61%), но Европа нуждается в удвоении импорта СПГ. При этом с 2027 года ЕС ужесточает правила по метану и запрещает российский СПГ и трубопроводный газ. Издание Berliner Zeitung полагает, что Европа не готова полностью отказаться от российского газа, который до сих пор покрывает 12% потребностей ЕС.

Россия по-прежнему поставляет 20-32 млрд кубометров СПГ и 16-26 млрд кубометров трубопроводного газа, но заменить их будет сложно. Германия больше не закупает трубопроводный газ, и остается только СПГ из других стран ЕС.

Еврокомиссия предлагает национальные планы диверсификации, но их выполнение под вопросом. Нидерланды и Норвегия не могут увеличить поставки, а Канада и Катар не смогут помочь значительно. Азербайджан также не предлагает достаточных объемов.

Бывший директор по закупкам газа Eon Ruhrgas Томас Гейзель считает отказ от российского газа безответственным и сомневается в возможности замены.

Ранее KP.RU сообщил, что военная операция против Ирана вызвала энергетический кризис в Европе, заблокировав Ормузский пролив и остановив заводы по сжижению газа в Катаре и Эмиратах, которые обеспечивают 20% мирового потребления СПГ.