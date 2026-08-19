МИД: Проведение саммита Россия - Арабский мир остается на повестке дня Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проведение саммита Россия - Арабский мир остается на повестке дня российской стороны. Об этом в беседе с журналистами заявил заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Георгий Борисенко.

«Естественно, в дальнейшем мы рассматриваем возможность - и это обязательно остается на повестке дня - и проведения саммита Россия - Арабский мир», - заявил Борисенко.

Представитель МИД напомнил, что в октябре должен состояться саммит Россия - Африка. В мероприятии, в том числе, должны принять участие и некоторые лидеры арабских государств.

Как заявлял Борисенко, сейчас российская сторона успешно готовится к предстоящему саммиту. Дипломат назвал мероприятие важнейшим ключевым событием в российско-африканских отношениях в текущем году. Готовность прибыть на него уже изъявили большое количество стран.