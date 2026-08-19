Путин заявил о необходимости восстановления логистики после атак ВСУ Фото: REUTERS.

Логистические и складские мощности после атак боевиков ВСУ требуют восстановления, в том числе и с участием государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу", - сказал он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства отметил, что удары украинских боевиков по объектам на территории России не в состоянии повлиять на ситуацию на линии боевого соприкосновения, где российские военные освобождают один населенный пункт за другим.

Также Путин поручил принять меры, чтобы свести к нулю последствия атак украинских боевиков на объекты на российской территории.