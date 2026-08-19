В Госдуме рассказали, что из себя представляет современный мошенник

Чернышов: мошенники превратились в высокотехнологичных людей Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Современные мошенники превратились в настоящих высокотехнологичных людей, которые использует в своих схемах все более новые ИИ-модели и прочее. Об этом заявил в интервью РИА Новости вице-спикер Госдумы (ЛДПР), руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов.

«Сейчас это высокотехнологичные люди, которые идут впереди любого государственного института», - сказал депутат, отвечая на вопрос, что из себя представляет современный аферист.

По словам Чернышова, нынешние мошенники активно изучают возможности различных нейросетей, чтобы после их использовать против обычных граждан. Многие злоумышленники стали общаться со своими жертвами с помощью ИИ, которые искусно могут ввести человека в заблуждение.

«Это и дипфейки, и кружочки с использованием искусственного интеллекта. Все это сейчас активно развивается», - добавил вице-спикер ГД.

Ранее МВД РФ дало рекомендации на случай передачи данных или денег мошенникам. В первую очередь россиянам советуют сразу же блокировать свои банковские счета, а также поменять пароль электронной почты.