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НовостиПолитика19 августа 2026 12:42

"Это не игрушки": Путин пожурил госслужащих, требуя активнее работать над кадровым резервом

Путин призвал госслужащих участвовать в программе "Кадры для экономики будущего"
Сергей ГАПЧУК
Путин призвал госслужащих участвовать в программе "Кадры для экономики будущего"

Путин призвал госслужащих участвовать в программе "Кадры для экономики будущего"

Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин потребовал от государственных служащих активнее участвовать в программе "Кадры для экономики будущего".

"Уважаемые коллеги, но это не игрушки, поверьте, честное слово. В этом есть смысл", - отметил он.

По словам российского лидера, те, кто ходил, знакомился, смотрел на современные технологии в своей собственной деятельности, те явно должны были оценить пользу от этой работы.

"Прошу обратить на это внимание", - подчеркнул Путин.

Как писал сайт KP.RU, в конце июня стартовала программа "Кадры для экономики будущего", которая готовит руководителей из регионов. На местах они отвечают за кадровое обеспечение отраслей экономики и соцсферы, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.

Ранее Путин заявил, что в стране продолжится активное развитие кадровых программ, необходимых для воспитания новых, эффективных управленцев.