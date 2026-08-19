Раскрыт список продуктов, которые могут подорожать осенью

Рост цен может затронуть курицу, макароны, сахар и подсолнечное масло. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Осенью цены на ряд привычных продуктов могут заметно вырасти, а некоторые импортные товары – стать менее доступными. Руководитель Санкт-Петербургского общества защиты прав потребителей Александр Виноградов рассказал, какие продукты, по его прогнозу, могут подорожать в ближайшие месяцы. Об этом пишет «Царьград».

«Закупаться впрок сейчас бесполезно – основное повышение уже произошло», – отметил эксперт.

По словам Виноградова, рост цен может затронуть курицу, макароны, сахар и подсолнечное масло. Особенно заметно, по его прогнозу, могут подорожать макаронные изделия: минимальная стоимость пачки способна вырасти примерно на 50% из-за увеличения логистических расходов.

Дорожать могут и импортные продукты, в том числе атлантическая рыба и европейский шоколад. При этом эксперт не советует делать большие запасы круп и других продуктов. Сахар и подсолнечное масло уже заметно подорожали, поэтому делать большие запасы этих продуктов сейчас особого смысла нет.

Ранее Росстат сообщил об изменении цен на продукты в июле. Сильнее всего подешевели огурцы и помидоры, тогда как стоимость курятины, напротив, выросла. Агентство также представило данные об инфляции в России за месяц.