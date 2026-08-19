Пьяная украинка покусала полицейского, мешавшего ей лежать на тротуаре в Польше Фото: REUTERS.

В польском Замброве вызвали полицию после сообщения о лежащей на тротуаре женщине, которая не реагировала на попытки установить контакт. Прибывшие офицеры обнаружили, что 39-летняя беженка с Украины была пьяна и вела себя агрессивно, оскорбляя их. Когда полицейские попытались её поднять - украинка начала сопротивляться. Об этом пишет Wiadomosci.

Во время надевания наручников женщина проявила агрессию. Когда её поместили в полицейскую машину, она укусила одного из правоохранителей. Полицейский был доставлен в инфекционную больницу для обследования, на всякий случай.

Когда беженка протрезвела - она узнала, что её уже обвинили в оскорблении государственных служащих при исполнении ими служебных обязанностей и в нанесении телесных повреждений офицеру. За эти преступления ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Также она будет привлечена к ответственности за другие правонарушения. Полицейские направили в Пограничную службу заявление о высылке женщины из страны. По завершении всех процедур 39-летнюю гражданку передали сотрудникам СД в Белостоке.

Ранее KP.RU сообщил, что в Болгарии трое россиян попали в ДТП из-за украинки, вылетевшей на встречную полосу.