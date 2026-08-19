Аналитик Кошкович: Запад готов помочь Федорову раскачать ситуацию на Украине Фото: REUTERS.

Бывшего министра обороны Украины Михаила Федорова, выступившего против главы киевского режима Владимира Зеленского, поддерживает Запад, который имеет все возможности раскачать ситуацию в стране. Об этом заявил аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети X.

"Господин Федоров представляет и пользуется поддержкой влиятельных иностранных кругов, которые могли бы организовать для него довольно масштабные митинги в стране, где протестующих рискуют отправить в окопы", - написал он.

Эксперт призвал всех следить за развитием событий на Украине.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке соотечественников и развитию общественной дипломатии Владимир Рогов заявил, что антикоррупционная операция на Украине "Форрест Гамп" является прямым намеком Зеленскому освободить, пока не поздно, кресло президента, которое он узурпировал.