Умеров возглавил американскую компанию, связанную с коррупцией на Украине Фото: REUTERS.

Бывший украинский министр обороны Рустем Умеров в апреле 2026 года возглавил американскую компанию, которая связана с коррупцией на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы о деятельности организации.

Речь идет о компании Asret Transportation LLC из Флориды, управляющим и главным агентом которой стал Умеров. Она также фигурировала в расследованиях НАБУ, связанных с коррупцией. Согласно материалам дела, компания выставляла счета Минобороны Украины и переводила средства другим структурам.

После того, как Умеров стал главой Asret Transportation LLC, в качестве адреса компании был использован адрес одного из домов во Флориде, который находится в аренде у экс-министра обороны.

Ранее KP.RU сообщал, что Умеров участвовал в обсуждении многомиллионных контрактов в сфере обороны с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем, который является фигурантом дела о коррупции на Украине.