Самолет-разведчик НАТО кружит над Черным морем на протяжении восьми часов. Фото: Sgt. Trent Henry/U.S. Marine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самолет-разведчик НАТО уже восьмой час кружит над нейтральными водами в южной части Черного моря. Об сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Отмечается, что самолет Bombardier ARTEMIS II вылетел с аэродрома постоянного базирования в румынской Констанце. Он находится в небе с 08:47 по мск. Самолет совершает полеты над южной частью акватории Черного моря с запада на восток и обратно.

Источник отметил, что в июле данный борт поставил своего рода рекорд, проведя над морем девять часов. При этом траектория полета самолета-разведчика не совсем стандартная - он не только курсирует с запада на восток с разворотом, но и совершает отдельные петли над юго-восточной частью моря.

Ранее сайт KP.RU писал, что американский самолет-разведчик в начале августа вел патрулирование в районе южной части Черного моря после того, как накануне летал у границ Калининградской области.