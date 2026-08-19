Путин озвучил ключевую задачу страны

Путин назвал решение проблем СВО и поддержку семей военных ключевой задачей Фото: REUTERS.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам назвал ключевой задачей решение проблем специальной военной операции (СВО) и связанных с этим вопросов поддержки семей военнослужащих.

По словам президента, одна из ключевых задач в стране, решение проблем спецоперации и связанных с этим вопросов по поддержке семей наших военнослужащих, участников СВО.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава государства отметил, что в России сформирована и успешно функционирует комплексная система поддержки военнослужащих - участников спецоперации и членов их семей. По его словам, механизмы помощи постоянно совершенствуются с учетом реальных потребностей бойцов и их семей, охватывая медицинскую реабилитацию, социальное сопровождение, трудоустройство и решение бытовых вопросов.