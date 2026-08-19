Нижегородская область укрепляет лидерство в цифровой экономике

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Нижегородская область продолжает уверенно наращивать цифровой потенциал. По итогам первых шести месяцев 2026 года совокупная выручка местных ИТ-компаний достигла 44 миллиардов рублей, что на 22,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В целом оборот компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий составил 96,8 миллиарда рублей с приростом в 13,7%.

Губернатор Глеб Никитин, комментируя результаты, подчеркнул, что регион входит в число ведущих ИТ-центров страны.

«Инвесторы интересуются вложением средств в наши ИТ-проекты, хотят развивать нижегородские цифровые сервисы, программные решения. Растет и число нижегородских „айтишников“: сейчас в ИТ-отрасли занято свыше 23 тысяч специалистов, это на 17 % больше, чем в прошлом году», — пояснил глава области.

Непосредственно в ИТ-сфере трудятся 23,1 тысячи человек, а с учётом смежных специальностей в ИКТ-отрасли — 41 тысяча.

Развитие отечественных цифровых решений является одной из приоритетных задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», инициированного Президентом Владимиром Путиным. В Нижегородской области достигнутые показатели стали результатом системной региональной поддержки.

Одной из наиболее действенных мер стало возмещение налога на доходы физических лиц за привлечённых из других территорий сотрудников. Как рассказал заместитель губернатора Егор Поляков, благодаря этому механизму в регион уже переехало свыше 1,8 тысячи высококвалифицированных специалистов.

«Суть инструмента поддержки заключается в возмещении ИТ-компаниям уплаченного НДФЛ за специалистов, привлеченных из других регионов или стран. Сейчас новые сотрудники нижегородских технологических компаний уже трудоустроены, по ним уплачивается налог в бюджет региона», — рассказал Егор Поляков.

По словам замгубернатора, эта мера остаётся одной из самых востребованных и помогает привлекать в регион ведущих экспертов рынка.

Количество аккредитованных ИТ-компаний также демонстрирует устойчивый рост. Сейчас в области их насчитывается 425 — на 12,1% больше, чем в первом полугодии 2025 года.

Министр цифрового развития и связи региона Александр Синелобов акцентировал внимание на том, что власти постоянно мониторят ситуацию на рынке труда и корректируют инструменты поддержки с учётом актуальных запросов бизнеса. Такой гибкий подход, по его убеждению, позволяет создавать условия для воплощения новых проектов и привлечения необходимых кадров. Он напомнил, что регион уже несколько лет подряд удерживает первую строчку в рейтинге эффективности мер поддержки ИТ-компаний, и задача — не сбавлять темп и повышать качество этих инструментов.

Среди дополнительных преимуществ для начинающих игроков — собственный реестр ИТ-стартапов, созданный в области. Включение в него даёт молодым компаниям упрощённый доступ к государственной аккредитации Минцифры и право на полный спектр льгот. Для разработчиков программного обеспечения действуют пониженные ставки по упрощённой системе налогообложения. Для дата-центров, введённых в эксплуатацию в текущем году, предусмотрена льгота по налогу на имущество, а для телекоммуникационного сектора — инвестиционный налоговый вычет.