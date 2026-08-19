Губернатор Самарской области встретился с главой Минздрава РФ в Москве

Встреча прошла в Москве. Фото: Минздрав России.

В среду, 19 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев работает в Москве. Он встретился с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко и обсудил строительство новых корпусов медучреждений в регионе.

«Проект строительства нового хирургического корпуса областной детской больницы доработаем своими силами, а его реализацию заявим на федеральную поддержку с включением в планы финансирования последующих лет. Михаил Альбертович поддержал инициативу», – сообщил руководитель области.

Сейчас учреждению не хватает площадей, оно рассчитано на 260 коек, а развернуто 480. При этом 60% пациентам требуется госпитализация с родителем. Вторым вопросом стало строительство хирургического онкологического корпуса Тольяттинской больницы № 5. Его реализуют с федеральным финансированием.

Также на встрече речь шла об увеличении госзадания Клиникам СамГМУ, где проводится более 3 тысяч высокотехнологичных операций по 29 направлениям. Глава региона предложил увеличить объем госзадания, чтобы еще более 500 жителей ежегодно могли получать высокотехнологичную медпомощь. Губернатор поблагодарил главу Минздрава РФ за внимание и помощь Самарской области в развитии системы здравоохранения.