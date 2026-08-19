Посольство: смерть российских моряков в Китае наступила по естественным причинам. Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Смерть трех российских моряков в Китае, по предварительным данным, наступила по естественным причинам. Об этом говорится в заявлении посольства России в КНР.

«Согласно предварительным выводам китайских правоохранителей, смерть наступила по естественным причинам и не носила криминального характера», - сообщает дипведомство.

Посольство РФ было уведомлено китайскими компетентными органами о смерти трех россиян в провинции Хэбэй, которые являлись членами экипажей двух судов из России. Предварительно, моряки скончались в июле-августе текущего года.

Ранее KP.RU сообщал, что власти Китая готовят отправку в Россию тел двух моряков, погибших на борту судна компании «Островной краб». Сейчас решается вопрос о транспортировке останков россиян для проведения судебно-медицинской экспертизы и расследования произошедшего.