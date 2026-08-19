На Украине признали лидера группы The Hatters Музыченко угрозой нацбезопасности

На Украине Музыченко обвинили в пропаганде российской позиции Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Министерство культуры Украины добавило лидера российской рок-группы The Hatters Юрия Музыченко в перечень опасных лиц, представляющих угрозу национальной безопасности государства. Эта информация следует из публикации на сайте ведомства.

Согласно сведениям, теперь в вышеуказанном списке значится 261 деятель культуры.

Следует отметить, что идею эту подал Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Еще 6 августа представители организации призвали Минкультуры страны добавить в данный список Музыченко. Они заявили, что музыкант якобы систематически несет в массы российскую пропаганду.

Ранее стало известно, что администрация украинского экстремистского сайта «Миротворец» добавила в свой список психолога и блогера из России Веронику Степанову. Персональные данные Степановой были внесены в базу платформы 1 августа.