Собянин: Высокотехнологичные решения компаний Москвы востребованы во всей России

Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Московские промышленные компании активно развивают производство и поставляют свою продукцию во все регионы России. Столичные предприятия выпускают самый широкий ассортимент товаров – от продуктов питания и медикаментов до высокотехнологичной техники, например, лифтового оборудования и микроэлектроники. О том, как столица обеспечивает регионы востребованной продукцией, член бюро высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

Город активно развивает высокие технологии и вносит большой вклад в импортозамещение и снижение зависимости экономики страны от внешних поставок. Только за последние шесть месяцев в Москве начали работу 15 высокотехнологичных производств площадью более 500 тысяч квадратных метров. На этих предприятиях создано 7200 новых рабочих мест.

«Москва укрепляет статус главного индустриального и технологического центра страны. За 2025 год столичным производителям удалось увеличить выпуск продукции на 4,7% по сравнению с 2024-м. За первые шесть месяцев 2026-го объёмы производства выросли уже на 12,5%», - написал в своем блоге Сергей Собянин.

Глава города перечислил отрасли, лидирующие по росту объемов продукции. В их числе – радиоэлектроника (рост составил 39,1%), аэрокосмические предприятия (33,5%), производство медицинских изделий (16,8%), фармацевтика (объемы производства выросли на 14,7%).

Сергей Собянин напомнил, что сейчас в столице действуют 4735 промышленных предприятий, на них работают около 767 тысяч человек – это практически каждый десятый житель столицы трудоспособного возраста.

«Разработки и высокотехнологичные решения московских компаний востребованы во всей России», - подчеркнул мэр столицы.

Московские компании выполняют заказы регионов, обеспечивая связность промышленной карты России и поставляя во все уголки страны оборудование, комплектующие и технику для местных предприятий. Регионы, в свою очередь, также поставляют в столицу свою продукцию. Каждый процент прироста объемов выпуска обеспечивает загрузку предприятий-смежников: растет спрос на сырье, комплектующие, логистику, сервис.

Одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России» является поддержка отечественной промышленности. С момента начала ее реализации государственные инвестиции в развитие российских предприятий составили более 300 миллиардов рублей. Поддержкой важных для страны проектов занимается Фонд развития промышленности.

Особое внимание «Единая Россия» и правительство РФ уделяют укреплению региональной промышленной инфраструктуры. За пять лет в стране появились 120 новых индустриальных парков и технопарков. Кроме того, партия выступает за расширение поддержки отечественных производителей, стимулирование спроса на российскую продукцию и создание комфортных условий для бизнеса.