"Удар, после которого невозможно выжить": Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии

Сестра Ким Чен Ына пригрозила Японии катастрофическим ударом при экспансии ФОТО: Pyeongyang Press Corps/Pyeongyang Press Corps/Pool via/Global Look Press

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заведующая отделом ЦК Трудовой партии Северной Кореи Ким Е Чжон пригрозила Японии моментальным сокрушительным ударом в случае попытки военной экспансии. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Если Япония попытается сделать неправильный выбор, то теперь она непосредственно подвергнется незамедлительному уничтожающему удару, после которого невозможно выжить", — заявила она.

Ким Е Чжон отметила, что Пхеньян серьезно следит за попытками "военной экспансии" Японии и считает их потенциальной и долгосрочной угрозой, которая может привести к нарушению баланса сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Как писал сайт KP.RU, ранее Ким Е Чжон жестко раскритиковала заявление, принятое на форуме АСЕАН в июле, за то, что в нем затронули тему денуклеаризации КНДР. По ее словам, Пхеньян выразил серьезное недовольство откровенно враждебной позицией форума, который игнорировал Конституцию КНДР. Завотделом Трудовой партии подчеркнула, что с учетом реалий в регионе тема денуклеаризации больше не имеет ни концептуальной, ни практической значимости.