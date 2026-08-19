Один человек погиб при атаках дронов ВСУ в Белгородской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Белгородской области в результате атак украинских беспилотников погиб мирный житель. Еще двое ранены. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

"В Грайворонском округе на трассе Ломное — Ивановская Лисица FPV-дрон нанес удар по легковому автомобилю. От полученных ранений женщина скончалась на месте", - говорится в публикации.

Отмечалось, что мужчину с осколочными ранениями госпитализировали в больницу Белгорода. Кроме того, после еще одной атаки украинских боевиков на этой же трассе пострадала женщина.

Как писал сайт KP.RU, ранее директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила, что количество пострадавших в результате атаки боевиков ВСУ 18 августа на остановку в Энергодаре увеличилось до 20.

Напомним, утром 18 августа один человек погиб и 15 пострадали в Энергодаре в результате удара украинского беспилотника по остановке.