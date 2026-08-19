В МВД рассказали о мошенничестве с подпиской Telegram Premium, фото: ИВАНОВА Диана

Киберпреступники рассылают фишинговые письма, чтобы получить доступ к личным профилям пользователей, выдавая себя за представителей мессенджера Telegram. Их схема заключается в фейковых предложениях подписки Premium. Об этом информирует управление кибербезопасности Министерства внутренних дел Российской Федерации.

"Злоумышленники рассылают в мессенджере Telegram сообщения с фишинговой ссылкой для активации подписки. После перехода по ней появляется форма для ввода номера телефона и кода подтверждения, поступившего либо по СМС, либо в мессенджере", - говорится в сообщении.

Злоумышленники отправляют жертве код, который якобы нужен для входа в аккаунт на новом устройстве. На самом деле это позволяет мошенникам получить полный доступ к профилю жертвы без предоставления обещанной подписки. Всё, что получит жертва, это украденный аккаунт, через данные которого преступники могут получить доступ и к другим соцсетям и приложениям человека.

Ранее KP.RU сообщил, что в связи с информацией о концертах Канье Уэста в Санкт-Петербурге мошенники начали предлагать фальшивые билеты на них.