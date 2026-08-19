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НовостиПолитика19 августа 2026 14:29

Борисенко: РФ рассчитывает на скорое урегулирование ситуации в Персидском заливе

Борисенко заявил, что урегулирование ситуации в Персидском заливе важно для всего мира
Мария МАМАЕВА
Борисенко: РФ рассчитывает на скорое урегулирование ситуации в Персидском заливе

Борисенко: РФ рассчитывает на скорое урегулирование ситуации в Персидском заливе

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российская сторона рассчитывает на урегулирование ситуации в Персидском заливе в скором времени. Об этом в беседе с журналистами заявил замглавы Министерства иностранных дел России Георгий Борисенко.

«Со своей стороны рассчитываем на скорейшее урегулирование ситуации, возвращение мира и спокойствия в регион Персидского залива», - подчеркнул дипломат.

Борисенко отметил, что урегулирование ситуации важно не только для Ирана и стран Ближнего Востока, но и всего мира, который зависит от поставок энергоносителей из региона. Дипломат также заявил, что Россия считает угрозы США в адрес Омана из-за Ормузского пролива попыткой Вашингтона оказать давление на другие страны для завершения боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что президент США Дональд Трамп пригрозил Оману из-за сближения с Ираном по Ормузу. Глава Белого дома заявлял, что хочет как можно быстрее заключить мирную сделку с Ираном и при этом сделать Ормузский пролив американским.