Кофеин и мужское здоровье: почему больше - не значит лучше

Врач Кашух: Несколько чашек кофе в день не помогут мужчинам поднять тестостерон Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Пить кофе по несколько чашек в день ради повышения тестостерона мужчинам не нужно. Дело в том, что влияние напитка на половые гормоны оказалось неоднозначным. Об этом РИАМО заявил врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Свежее исследование <...> показывает связь между количеством выпиваемого кофе и уровнем некоторых половых гормонов у мужчин. Чем больше кофе выпивали исследуемые, тем выше был их общий тестостерон: с каждой выпитой чашкой он повышался на 0,29 нмоль/л. Однако результаты не настолько однозначны», - отметила эксперт.

По словам медика, наряду с повышением общего тестостерона и других показателей свободный тестостерон (доля гормона, доступная для тканей), наоборот, снижался. Поэтому делать вывод, что кофе «повышает мужскую силу», некорректно.

«Кофе можно оставить в рационе, если мужчина хорошо его переносит и пьет в умеренном количестве. Но специально пить несколько чашек в день в попытке повысить уровень тестостерона не стоит. Более того, если мужчина испытывает симптомы его дефицита <...> стоит обратиться ко врачу, а не пытаться корректировать гормональный фон кофеином», - порекомендовала Кашух.

Как KP.RU писал ранее, у регулярно употребляющих кофе людей фигура стройнее, а жира меньше. Ученые обнаружили, что этот напиток заметно улучшает обмен веществ.