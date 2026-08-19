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НовостиОбщество19 августа 2026 15:05

Защита Лерчек хочет добиться пересчета назначенного ей штрафа в 763,5 млн рублей

Адвокат Лерчек заявил, что защита не согласна с размером назначенного блогеру штрафа, учитывающего период с 2017 по 2022 год
Мария МАМАЕВА
Защита Лерчек хочет добиться пересчета назначенного ей штрафа в 763,5 млн рублей

Защита Лерчек хочет добиться пересчета назначенного ей штрафа в 763,5 млн рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Защита блогера Лерчек (настоящее имя - Валерия Чекалина) хочет добиться пересчета штрафа в 763,5 млн рублей, назначенного ей судом. Об этом в беседе с РИА Новости заявил адвокат блогера Константин Третьяков.

«С размером штрафа мы не согласны и будем настаивать на его пересчете», - сообщил он.

Третьяков уточнил, что при назначении штрафа Лерчек рассматривался период доходов с 2017 по 2022 год, когда у Чекалиной не было запрета на ведение деятельности в социальных сетях. Адвокат задался вопросом, почему суд выбрал именно этот период, а не последние несколько лет, когда доходы блогера сократились из-за нахождения под домашним арестом.

Ранее KP.RU сообщал, что Гагаринский суд Москвы признал Лерчек виновной по делу о незаконных валютных операциях и назначил ей пять лет лишения свободы условно.