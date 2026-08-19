Новак: Кабмин ожидает, что ряд НПЗ выйдет из ремонтов в скором времени Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Правительство ожидает, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) выйдут из ремонтов в ближайшее время. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Александр Новак.

«Рассчитываем, что в ближайшее время ряд нефтеперерабатывающих заводов выйдет из ремонтов, и ситуация значительно улучшится», - подчеркнул он в беседе с журналистом ИС «Вести» Павлом Зарубиным.

Ранее Новак заявлял, что нефтеперерабатывающие заводы в стране работают на максимальной загрузке, а внутренний рынок насыщается нефтепродуктами для обеспечения РФ необходимыми объемами топлива.

Как сообщал KP.RU, ранее президент России Владимир Путин поддержал идею о создании сети малых нефтеперерабатывающих заводов в стране на фоне атак ВСУ на крупные предприятия.