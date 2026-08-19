Экс-глава МО Украины Федоров рассматривает возможность визита в США Фото: REUTERS.

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров в ближайшие дни может посетить США. Об этом сообщает The Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, поездка может состояться на следующей неделе. При этом на данный момент остается неизвестным, с кем именно он намерен встретиться в Штатах.

Отмечается, что возможная поездка происходит на фоне того, что Федоров стал более открыто критиковать политическую систему Украины, сложившуюся в последние годы.

Ранее стало известно, что Федоров был смещен с поста министра обороны Украины 14 июля. Спустя несколько дней начались митинги с требованием восстановить Федорова в должности. Как ранее писал сайт KP.RU, сам Федоров давал понять, что не собирается мириться с потерей своего поста и намерен приложить все усилия для возвращения полномочий.