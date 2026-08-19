В Тюмени состоится первый форум «Патриоты России»

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25 августа город трудовой доблести Тюмень принимает первый Всероссийский форум «Патриоты России». Ранее он был окружным и назывался «Патриоты Урала». Теперь — федеральный уровень. Поддержка Президента, инициатива полпреда Артёма Жоги — и Тюмень становится главной патриотической площадкой страны.

Новый статус форума — это не просто смена вывески. Мероприятие, одобренное на высшем государственном уровне, призвано не только публично признать колоссальный вклад волонтеров и общественников в помощь фронту. Здесь будут формироваться ключевые смыслы и установки для работы в условиях СВО и внешних вызовов. Участие в форуме подтвердили представители Администрации Президента, эксперты АНО «Диалог», Института развития интернета, Фонда сохранения исторической памяти, а также заместители полпредов из других федеральных округов.

Выбор Тюмени местом проведения всероссийского форума — это и высокая оценка деятельности губернатора Александра Моора, и его управленческой команды. Регион уже зарекомендовал себя системным подходом к поддержке военнослужащих и их семей. На сегодняшний день в области действует 53 региональные меры поддержки. Кроме того, высоко оценивается работа властей региона с общественными организациями и гражданскими активистами.

Интересно, что проведение столь значимого события в Тюмени смещает привычные для общественного сознания акценты. Если раньше Уральский федеральный округ воспринимался преимущественно как индустриальное и энергетическое сердце России, то теперь он уверенно заявляет о себе как об идейном центре притяжения. Форум выполняет важнейшую функцию «сборки» регионов вокруг лучших практик, и Тюмень закономерно становится точкой притяжения для этой работы. Стоит напомнить, что тюменская политическая школа уже не раз доказывала свою субъектность в патриотическом смыслообразовании: именно этот регион подарил стране всенародное движение «Бессмертный полк».

Организаторы наполнили событие глубоким символизмом. Регистрация на форум началась 12 июня — в главный государственный праздник, День России. Само мероприятие пройдёт сразу после Дня Государственного флага, а местом его проведения выбран город трудовой доблести с мощными патриотическими корнями и богатой исторической судьбой — Тюмень.

Отдельным направлением в программе выделена новая экспертная площадка «Информационная политика в условиях СВО». Участники дискуссии обменяются здесь успешными практиками информационной работы между регионами. В рамках этой секции соберутся ключевые субъекты, отвечающие за формирование общественных смыслов и нарративов на федеральном уровне — Администрация Президента РФ, АНО «Диалог», АНО «Институт развития интернета», а также руководители внутриполитических и информационных блоков более чем из четырех десятков регионов страны.

Тюменская область планирует представить коллегам свои наработки по повышению престижа контрактной службы, а также поделиться методами противодействия интернет-мошенничеству и профилактики вовлечения молодежи в деструктивные сообщества.

КСТАТИ

Первый Всероссийский форум «Патриоты России» является продолжением окружного форума волонтёров и гражданских активистов «Патриоты Урала», который был учреждён осенью 2024 года по инициативе полномочного представителя Президента России Артема Жоги. За полтора года прошло пять встреч в регионах УрФО, Участниками стали более двух тысяч человек. Форум получил всероссийский статус и новое название по поручению Президента России Владимира Путина.